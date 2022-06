Olenderska wieś pod Toruniem się rozrośnie. Trafi do niej kolejna zabytkowa zagroda

Muzeum Etnograficzne w Toruniu otrzymało 146 tysięcy złotych z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów na zakup kolejnej zagrody do Olenderskiego Parku Etnograficznego. Do Wielkiej Nieszawki ma powędrować pochodzący z połowy XIX wieku budynek z Wielkiego Lubienia w powiecie świeckim.

"Jego właścicielami byli w przeszłości bogaci gospodarze, w tym mennonita Bruno Nickel, który od 1924 roku pełnił funkcję kaznodziei w kościele w pobliskich Mątawach - czytamy w opisie przygotowanym przez muzealników. - W obiekcie zachowały się niemal wszystkie elementy pochodzące z okresu jego budowy czyli z II poł. XIX w., jak oryginalne wyposażenie (schody, stolarka okienna i drzwiowa). Zachowane malatury z dekoracyjnymi wzorami szablonowymi świadczą o autentyczności całego obiektu. Zastosowane techniki do budowy domu noszą ślady XIX-wiecznego warsztatu ciesielskiego. Czytelny układ funkcjonalno-przestrzenny pomieszczeń jest typowy dla zagród olenderskich wznoszonych w II poł. XIX w. Na szczególną uwagę zasługuje dekoracja budynku. Motywem przewodnim, powtarzającym się konsekwentnie na stolarce drzwiowej (zewnętrznej i wewnętrznej), w płycinach okiennic, na deskach narożnych osłaniających od strony zewnętrznej narożniki ścian są romby w układzie pionowym. Również sposób pokrycia dachu z płyt ceramicznych nawiązuje do tej figury geometrycznej".

Jaki toruński element wystroju ma się pojawić w nowej zagrodzie?

Nowy nabytek stanie za zagrodą z Kaniczek, czyli XVIII-wiecznym domem podcieniowym. Zanim jednak zagroda ta doczeka się sąsiedztwa, minie jeszcze sporo czasu. Dotacja pozwoli na zakup domu z Wielkiego Lubienia, a to dopiero będzie pierwszy krok na drodze do Wielkiej Nieszawki. Przed podróżą będzie trzeba jeszcze przeprowadzić inwentaryzację, przygotować dokumentację konserwatorską itp. Możliwe zatem, że nową zagrodę zobaczymy w najnowszej placówce MET dopiero za kilka lat. Na marginesie warto odnotować, że pojawi się w niej kilka elementów toruńskich. W 2015 roku skontaktowali się z nami pracownicy Muzeum Etnograficznego, którzy poszukiwali do skansenu w Nieszawce starych okuć okiennych i klamek. Pech chciał, że zgłosili się z tym dosłownie kilka dni po tym, gdy został zburzony dom przy Szosie Chełmińskiej 69, w którym takich elementów było sporo. Kiedy trzy lata później dotarła do nas informacja o planowanej rozbiórce domu przy ul. Czarlińskiego 26, pomni wcześniejszych doświadczeń, za zgodą właściciela nieruchomości sfotografowaliśmy wszystko co mogło się przydać i przesłaliśmy dokumentację konserwatorom i muzeum. Pracownicy MET z tego skorzystali, z Czarlińskiego ewakuowali m.in. bardzo ładny piec, który ma stanąć w nowej zagrodzie.