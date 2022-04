Olimpia uratowała się w końcówce. Trzy punkty zostały w Grudziądzu

W teorii za grudziądzanami przemawiało wszystko - w dotychczasowych 24 kolejkach przegrali zaledwie trzykrotnie, podczas gdy ich rywale w identycznej liczbie spotkań tylko pięć razy cieszyli się ze zdobycia trzech punktów i pozostawali tuż nad strefą spadkową. Ostatecznie niespodzianki nie było, ale po pierwszej połowie zanosiło się na na bardzo gorzki wieczór dla miejscowych.

W 20. minucie GKS objął bowiem prowadzenie po golu Kacpra Tomczaka. W doliczonym czasie gry, tuż przed zejściem piłkarzy do szatni, wynik podwyższył Joseph Amoah. W połowie meczu drużyna z Przodkowa sensacyjnie prowadziła więc 2:0.

Po przerwie Olimpia ruszyła jednak do odrabiania strat, choć na gola Huberta Antkowiaka trzeba było czekać aż do 67. minuty. Wkrótce później wyrównał Jakub Bojas i również on zaliczył trzecie trafienie dla grudziądzan. Straty zostały więc odrobione z nawiązką i gospodarze mogli cieszyli się ze zdobycia trzech punktów.