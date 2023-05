Oni nie dostaną zasiłku socjalnego w 2023 roku! Kto dostanie? Jakie warunki trzeba spełnić na zasiłek socjalny?

Dla osób niezdolnych do pracy ze względu na niepełnosprawność lub wiek jedną z szans na utrzymanie jest korzystanie z zasiłku socjalnego. Środki te są przyznawane przez MOPS i mogą wynieść maksymalnie 719 złotych. Jakie trzeba jednak spełnić warunki, aby otrzymać zasiłek socjalny? Jak obliczyć jego wysokość? SZCZEGÓŁY ZNAJDZIESZ >>>W TYM MIEJSCU

Dla osób niezdolnych do pracy ze względu na niepełnosprawność lub wiek jedną z szans na utrzymanie jest korzystanie z zasiłku socjalnego. Środki te są przyznawane przez MOPS i mogą wynieść maksymalnie 719 złotych. Jakie trzeba jednak spełnić warunki, aby otrzymać zasiłek socjalny? Jak obliczyć jego wysokość?

Czym jest zasiłek socjalny?

Jest to specjalny rodzaj świadczenia, który jest przeznaczony dla osób znajdujących się w szczególnej potrzebie. Wsparcie to jest udzielane m.in. osobom z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku, które nie potrafią samodzielnie się utrzymać. Dotyczy to zarówno osób samotnych, jak i takich, które przebywają w domu rodzinnym. To trzeba wiedzieć o zasiłku socjalnym! >>>SZCZEGÓŁY!<<<

Kim jest osoba samotna?

To dokładnie opisuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Za osobę samotnie gospodarującą uznaje się taką, która przebywa w domu pomocy społecznej (DPS) lub stara się o przyjęcie do niego, jeśli przed tym okresem była uprawniona do zasiłku stałego.

Komu jest przyznawane świadczenie?

Co do zasady świadczenie jest przyznawane po zgłoszeniu się do ośrodka pomocy społecznej. Pracownicy MOPS zbierają wnioski o zasiłek i weryfikują możliwość przyznania wsparcia. Świadczenie ostatecznie jest przyznane, jeśli:

dochód osoby w rodzinie, a także dochód na członka rodziny jest równy lub mniejszy niż kryterium dochodowe na osobę w rodzinie;

dochód osoby samotnej jest mniejszy lub równy kryterium dochodowemu osoby gospodarującej samotnie.

Jakie są limity dochodu zasiłku socjalnego 2023?

Prawo do uzyskania zasiłku socjalnego przysługuje tym osobom, które spełnią kryterium dochodowe. Jest ono weryfikowane co trzy lata. Obecnie wynosi on limit 776 złotych (osoba samotnie gospodarująca) lub 600 zł (osoba w rodzinie). Środki są wypłacane przez organy gminne, jednak przekazuje je budżet państwa.

Zasiłek socjalny 2023 - dochód a wysokość świadczenia

Zasiłek socjalny jest nazywany stałym. Minimalnie wynosi on 30 złotych, a maksymalnie 719 złotych miesięcznie. Dokładna wysokość jest zależna od tego, jakie dochody ma świadczeniobiorca. Te osoby, które mają najcięższą sytuację, mają szansę na otrzymanie najwyższej stawki. Każdy, kto ma jakiś dochód, będzie miał zasiłek pomniejszony o jego wartość. Jest to liczone następująco, że od kwoty limitu odejmuje się wartość dochodu, co ostatecznie daje wysokość przyznawanego zasiłku.

Jak starać się o zasiłek socjalny 2023?

W celu uzyskania tego wsparcia musimy udać się do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik MOPS przeprowadzi wywiad środowiskowy, oceniając sytuację rodzinną, finansową i osobistą wnioskującego. Po spełnieniu wszystkich niezbędnych warunków świadczenie zostanie przyznane.

Środki pieniężne są przekazywane od miesiąca, w którym złożono wniosek, jednak w skomplikowanych sytuacjach proces weryfikacji i przyznania pierwszej transzy może zostać wydłużony do dwóch miesięcy.

Kto nie otrzyma zasiłku socjalnego?

Nie każdy otrzyma zasiłek stały. Podstawą jest spełnienie kryterium dochodowego. Jeśli wnioskujący zarabia więcej niż wskazane limity, nie otrzyma zasiłku socjalnego. Jednak może się zdarzyć, że podczas spełniania warunków dochodowych może nie otrzymać świadczenia. Wynika to z faktu, że może być problem pobierania renty socjalnej, dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka, specjalnego świadczenia pielęgnacyjnego lub też zasiłku dla opiekuna.

Przy ustalaniu uprawnienia do otrzymywania zasiłku stałego (oraz jego wysokości) do dochodu nie jest wliczana kwota zasiłku okresowego. Jednocześnie przy wyliczaniu zasiłku socjalnego nie uwzględnia się: Jednorazowego świadczenia socjalnego;

Pomocy materialnej o charakterze socjalnym lub motywacyjnym;

Dochodu z powierzchni użytków rolnych, jeśli jest to obszar poniżej 1 ha przeliczeniowego;

Świadczenia wychowawczego - np. dodatku wychowawczego lub 500+.