Oni nie dostaną zasiłku socjanego w 2023 roku! Kto je dostanie? Jakie warunki trzeba spełnić na zasiłek socjalny 2023

Dla osób niezdolnych do pracy ze względu na niepełnosprawność lub wiek jedną z szans na utrzymanie jest korzystanie z zasiłku socjalnego. Środki te są przyznawane przez MOPS i mogą wynieść maksymalnie 719 złotych. Jakie trzeba jednak spełnić warunki, aby otrzymać zasiłek socjalny? Jak obliczyć jego wysokość?

Czym jest zasiłek socjalny?

Jest to specjalny rodzaj świadczenia, który jest przeznaczony dla osób znajdujących się w szczególnej potrzebie. Wsparcie to jest udzielane m.in. osobom z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku, które nie potrafią samodzielnie się utrzymać. Dotyczy to zarówno osób samotnych, jak i takich, które przebywają w domu rodzinnym.

Kim jest osoba samotna?

To dokładnie opisuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Za osobę samotnie gospodarującą uznaje się taką, która przebywa w domu pomocy społecznej (DPS) lub stara się o przyjęcie do niego, jeśli przed tym okresem była uprawniona do zasiłku stałego.

Komu jest przyznawane świadczenie?