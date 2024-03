Opłata będzie jeszcze większa! Setki tysięcy Polaków zapłacą przez to więcej. Kogo to dotyczy?

Wzrost dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z rozliczenia według skali podatkowej, muszą przygotować się na znaczny wzrost składki zdrowotnej. W porównaniu do ubiegłego roku, będą musieli uiścić dodatkowe 67,68 złotych, co oznacza, że roczny koszt składki zdrowotnej dla tej grupy wyniesie 4581,36 złotych.

Wyższe obciążenia dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem

Najbardziej dotkliwe zmiany dotyczą przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem. Wysokość składki zdrowotnej dla nich zależy od przychodów. Przychody do 60 tys. zł oznaczają składkę w wysokości 419,46 złotych, dla przychodów od 60 tys. zł do 130 tys. zł to już 699,11 złotych, a dla dochodów powyżej 130 tys. zł opłata wzrasta do 1258,39 złotych.