Oprócz trzynastej i czternastej emerytury, emeryci dostaną dodatkowe świadczenia finansowe

Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. O czym warto pamiętać?

Dodatki do emerytury 2023 - odpowiedź na inflację

Problem wysokiej inflacji dotknął w szczególności tych, którzy już na starcie mieli najmniej. W tym gronie jest wielu emerytów, których świadczenia są w zasadzie niezbyt wysokie. Jednak dla nich są dostępne rozmaite dodatki - niektóre dostępne od lat, inne są stosunkowo świeżymi rozwiązaniami. Od czego warto zacząć?

13. i 14. emerytura

Od kilku lat emeryci otrzymują również dodatkowe świadczenia, które nazywane są 13. i 14. emeryturą. W przypadku pierwszej z nich była to równowartość najniższej emerytury po waloryzacji. Środki te były wypłacane w kwietniu, wtedy też łącznie była otrzymywana wyższa emerytura. 14. z kolei jest wypłacana we wrześniu i ostatecznie podjęto decyzję o tym, żeby faktycznie również i ona była wypłacana każdego roku. Pisaliśmy o tym >>>TUTAJ<<<. Należy pamiętać o tym, że była to, w przypadku 13., emerytura brutto. Netto obowiązuje w przypadku 14. emerytury.

Czy będzie 15. emerytura 2023?

Trudna sytuacja ekonomiczna sprawiła, że niektórzy zaczęli interesować się tym, czy pojawią się kolejne świadczenia. Jednak obecnie pomysł 15. emerytury jest odrzucany. Można zakładać, że trudna sytuacja gospodarcza uniemożliwia finansowanie dodatkowego świadczenia emerytalnego w 2023 roku.

Emerytura honorowa

Specjalne uhonorowanie przysługuje emerytom, którzy skończą 100 lat. W ich przypadku pojawi się prawo do korzystania z emerytury honorowej, czyli specjalnego comiesięcznego świadczenia honorowego dla 100-latków. Od 1 marca 2023 roku jest to 5540,25 zł brutto emerytury honorowej. Choć ta kwota zmienia się co roku, nie podlega waloryzacji. Co więcej, świadczenie ZUS wypłaca automatycznie za wyjątkiem sytuacji, w której stulatek nie pobiera żadnej emerytury i poprzez to nie widnieje w systemie. Wtedy wciąż ma prawo do świadczenia, ale musi złożyć wniosek o jego wypłatę.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4 plus jest kolejnym dodatkiem do emerytury, który stanowi gratyfikacje za duże rodziny. Jak wpływa to na wysokość świadczenia, jakim jest emerytura? Dodatek za urodzenie dziecka w praktyce jest przewidywany dla obojga rodziców, więc w praktyce nie jest to za samo urodzenie dziecka, a po prostu jest to dodatek za dzieci. Emerytura jest równa najniższej emeryturze. Wynosi więc 1588,44 zł brutto. Co więcej, przysługuje on tym osobom, które rezygnują z pracy zawodowej i podejmują się wychowania dzieci.

Waloryzacja emerytur 2023

W 2023 roku waloryzacja emerytury wynosiła 250 zł brutto, czyli 227,50 zł netto. Oficjalny wskaźnik waloryzacji wynosił 14,8%, co wynikało z wysokości inflacji. Więcej pisaliśmy w tekście poniżej:

Zwroty podatku emerytalnego

W drugiej połowie 2023 roku część emerytów może liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki. Wynika to z obniżenia stawki podatkowej dla emerytów z 17 do 12 procent. Polski Ład w efekcie zagwarantował, że za wyższe podatki zapłacone w 202 roku emeryci dostaną wyrównanie w 2023 roku.

Emerytura 500 plus dla seniora

Świadczeniem uzupełniającym, o które mogą starać się emeryci jest tzw. 500 plus dla seniora. Comiesięczny dodatek wymaga spełnienia kilku warunków i złożenia odpowiedniego wniosku. Jest to opcja dla:

Osób niepełnosprawnych;

Osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;

Osób powyżej 75. roku życia;

Osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny. Istotne jest również kryterium dochodowe - od 1 marca 2023 r. dodatek 500 plus jest przyznawany osobom z rentą, emeryturą lub dochodami mniejszymi niż 2157,80 zł brutto.

Skoro mowa o dodatku pielęgnacyjnym. Jest on dostępny w dwóch przypadkach: W przypadku całkowitej niezdolności do pracy; W przypadku ukończenia 75. roku życia. W drugiej sytuacji nie trzeba składać żadnego wniosku, a ZUS sam zacznie doliczać odpowiedni dodatek. Podobnie samodzielnie dodatek ten wypłacać będzie KRUS. Z kolei w przypadku osób całkowicie niezdolnych do pracy i egzystencji potrzebne jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS. Dodatek pielęgnacyjny od 1 marca 2023 roku wynosi 294,39 zł. Dodatek ten podlega corocznej waloryzacji.

Chcesz wiedzieć, jak zwiększyć swoją emeryturę? Wyjaśniamy! Sprawdź niżej

Osoby działające w służbach ratowniczych np. OSP, jako strażacy ochotnicy oraz ratownicy górscy mają prawo do korzystania ze specjalnego dodatku 200 zł do emerytury co miesiąc. Jest to dodatek dożywotni niezależny od innych otrzymywanych świadczeń. Tu w przypadku kobiet po 60 roku życia wystarczy 20 lat czynnej służby np. w OSP. W przypadku mężczyzn 65+ musi to być co najmniej 25 lat czynnego brania udziału w działaniach ratowniczych.

Sołtysi, którzy swój urząd sprawowali przez dwie kadencje (co najmniej 8 lat) bez konieczności ciągłości kadencji mogą liczyć na specjalny dodatek. Po ukończeniu wieku emerytalnego (65. dla mężczyzn i 60. lat dla kobiet). Świadczenie to wynosi aż 300 złotych. Dodatkowo jest ono waloryzowane podobnie jak emerytury, a wypłat dokonuje KRUS. Co więcej, otrzymanie świadczenia wymaga złożenia stosownego wniosku.

Zasiłek pielęgnacyjny

Ten dodatek jest przyznawany osobom 75. roku życia. Z założenia zasiłek pielęgnacyjny ma choć częściowo pokryć koszty wynikające z konieczności sprawowania opieki nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji. Obecnie ten zasiłek wynosi 215,84 zł. Jednak wysokość zasiłku podlega weryfikacji co 3 lata, a najbliższe takie działanie będzie miało miejsce już w 2024 roku.

Gospodarstwa domowe z najniższymi dochodami mogą starać się o specjalny dodatek gazowy. Próg dochodowy wynosi obecnie 2100 zł brutto w jednoosobowym gospodarstwie domowym lub 1500 zł brutto na osobę w wieloosobowym gospodarstwie domowym. Wysokość dodatku jest równoznaczna z podatkiem VAT płaconym za gaz w 2023 roku. Zwrot można otrzymać wyłącznie na wniosek, który składa się do 30 dni od potrzymania faktury za gaz. Wnioski składa się w gminie.

Emerytura po mężu

Bardzo często się zdarza, że w małżeństwie wcześniej umiera mąż. Częściej też mężczyźni mają wyższe emerytury. To obecnie daje wdowie (lub wdowcowi) możliwość korzystania z 80% emerytury współmałżonka zamiast ze swojej. Pojawiają się jednak projekty obywatelskie odpowiadające na ten problem. Więcej o nowych rozwiązaniach wdowiej emerytury pisaliśmy w osobnym artykule poniżej:

Dodatki emerytalne - czego nie było w 2023 roku?

Jest kilka dodatków, które emerytom przysługiwały jeszcze w 2022 roku, ale już nie otrzymali ich w roku obecnym. W 2023 roku zabrakło: Dopłaty do dekodera i telewizora.

Dodatku osłonowego dla emerytów.

Dodatku węglowego.