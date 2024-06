Orkiestra z Torunia do nas przyjechała! "Kujawy na ludowo - opowiedziane na nowo"

Cykl blisko stu muzycznych wydarzeń, w tym 70 koncertów, Toruńska Orkiestra Kameralna (TOS) nazwała "Kujawy na ludowo - opowiedziane na nowo". Dostała dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Etno Polska. Edycja 2024" i w maju ruszyła w teren. A dokładniej - ruszyli grupkami muzycy, bo to koncerty kameralne. Efekty?

Pomysł był taki, by z kameralnymi koncertami i repertuarem - muzycznie, historycznie i kulturowo - bliskim mieszkańcom regionu dotrzeć tam, gdzie dostęp do kultury jest ograniczony.

-Tak gorącego przyjęcia i tylu wzruszeń, szczególnie w domach pomocy społecznej, naprawdę nasi muzycy się nie spodziewali. Wracają ze wzruszającymi podarunkami, np. rękodziełem. Przychodzą podziękowania na piśmie, pojawiają się w mediach społecznościowych, ilustrowane zdjęciami i nagraniami z koncertów. Widać, że dla wielu osób to pierwszy od lat tego typu koncert, a repertuar trafił nie tylko w gusta, ale i do serc słuchaczy - mówi Sara Watrak, specjalista ds. mediów i obsługi widza w TOS.

Muzycy z Torunia docierają do wsi i miasteczek - wszędzie serdecznie witani

Od maja artyści odwiedzili już np. takie wsie jak Lisewo (pow. chełmiński), Osięciny (pow. radziejowski) czy podtoruńską Małą Nieszawkę, a także większe miejscowości takie jak Lubraniec czy Radziejów. Na trasie muzyków znalazło się jednak o wiele więcej miejsc - koncertów w sumie, czyli do końca czerwca, będzie ponad 70. Lista adresowa obejmuje też np. Złotniki Kujawski, Cierpice, Zakrzewo, czy największe miasta takie jak Toruń i Włocławek.

Wszędzie etniczny cykl jest gorąco przyjmowany. Raz, że muzycy docierają do osób, które same na koncert by się nie wybrały. To np. ludzie w podeszłym wieku, chorzy, ograniczeni ruchowo, ale też młodzież w ośrodkach wychowawczych. Do tego - często w małych miejscowościach regionu.

"Tak wiele radości i wzruszeń. Serdecznie dziękujemy!" - piszą po koncercie w swoim mediach społecznościowych pracownicy i podopieczni Centrum Wsparcia Społecznego we Włocławku. I takich właśnie reakcji jest wiele - szczególnie ze środowisk osób starszych.

Wspólne śpiewanie i wspomnienia z przeszłości - repertuar trafia do serc

-Spotkanie przywołało wiele wspomnień z przeszłości, kiedy to kujawskie melodie były częścią codziennego życia. Wspólne śpiewanie niektórych piosenek zintegrowało wszystkich obecnych: mieszkańców i ich rodziny oraz pracowników, tworząc niezapomnianą atmosferę bliskości. Serdecznie dziękujemy artystom! - tak dziękuje na swoim facebooku społeczność DPS Nowomiejska z Włocławka. Post ilustruje zdjęciami i nagraniami koncertu, które chwytają za serce.

Drugi powód, dla którego "Kujawy na ludowo" okazują się takim sukcesem, to repertuar. Kameralne koncerty to może nawet bardziej audycje czy wręcz spektakle muzyczne. Muzyce bliskiej ludowej spuściźnie regionu towarzyszą gawędy bajarki, przywołującej świat kujawskiej baśni ludowej.

Co dokładnie wykorzystane w repertuarze? - Te 70 koncertów kameralnych opartych zostało na legendach kujawskich. Niektóre z nich opowiadają o powstaniu miast, inne o postaciach i wydarzeniach historycznych. Wykorzystujemy między innymi legendy: O Flisaku, O Popielu i Mysiej Wieży, O mieczu "Bonum et felicitatem", Nieszawskie Czary-Mary, Skarby na Sadłużku, O Piotrkowie Kujawskim i okolicach, O Królowej Jadwidze i Krzyżakach, O obrusiku, kuraszku i kijkach - wylicza Sara Watrak.

A na finał: weselisko! Bydgoszczanie zatańczą w Toruniu

Co się tutaj będzie działo? Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska przedstawi zwyczaje związane z tradycyjnym kujawskim weselem. Centralnym punktem widowiska będzie pieśń "Oj, chmielu", która kiedyś rozpoczynała oczepiny - moment, w którym panna stawała się mężatką. Barwne stroje, radosna melodie i tańce – to wszystko czeka na tych, którzy zjawią się na starówce.

"Kujawy na ludowo - opowiedziane na nowo" to jednak nie tylko wspomniany cykl kameralnych koncertów. W najbliższą sobotę, 22 czerwca, Toruńska Orkiestra Symfoniczna zaprasza na… wesele! „ Dziś wesele, dziś zabawa” to bezpłatne widowisko muzyczne, które odbędzie się na toruńskim Rynku Staromiejskim. Start o godzinie 13.00.

- To wydarzenie to idealna okazja do wspólnego, rodzinnego spędzenia czasu - zachęca toruńska orkiestra.

Gwoli ścisłości dodać trzeba, że weselisko "Kujaw na ludowo" nie kończy. W niedzielę, 23 czerwca, w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu odbędzie się jeszcze koncert symfoniczny „Etniczne inspiracje”. Wystąpi zespół Etnos Ensemble wykonujący autorskie kompozycje inspirowane wpływami etnicznymi z całego świata oraz muzyką bałkańską, polską i żydowską. Ta muzyczna uczta jest już jednak biletowana.

TOS otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "EtnoPolska. Edycja 2024". Przyznaną kwotę przeznaczyła na autorski projekt "Kujawy na ludowo - opowiedziane na nowo".

To ponad 70 wydarzeń. Wszystkie popularyzują dziedzictwo kulturowe naszego regionu – ze szczególnym uwzględnieniem muzyki – również wśród lokalnej społeczności, która ma ograniczony dostęp do wydarzeń kulturalnych. Z audycjami muzycznymi muzycy do końca w maju i czerwcu odwiedzają wiele miejscowości w regionie; zapraszają także na ciekawe koncerty w Toruniu i widowisko na Rynku Staromiejsku (22.06).