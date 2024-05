Ósmoklasiści już piszą egzamin z języka polskiego. Towarzyszyliśmy im w toruńskiej SP nr 4

Wtorek, 14 maja to bardzo emocjonujący dzień dla wszystkich młodych ludzi z najwyższych programowo klas w szkołach podstawowych. Punktualnie o godz. 9 rano rozpoczął się dla nich trzydniowy maraton egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności z trzech kluczowych przedmiotów: języka polskiego (wtorek), matematyki (środa) i języka obcego nowożytnego (czwartek). W Toruniu do egzaminu ósmoklasisty przystąpiły w sumie 982 osoby.

Wszystko wskazuje na to, że nie będzie żadnego opóźnienia. Rozpoczął się właśnie finisz przygotowań do otwarcia nowej szkoły podstawowej na Rudaku.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia edukacji na poziomie szkoły podstawowej. Testów jednak nie można nie zdać, bo nie ma żadnych progów punktowych wyznaczających zaliczenie. Wyniki egzaminu są jednak bardzo ważne przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Liczą się na równi z ocenami na świadectwie. Im lepszy wynik testów, tym większe szanse na miejsce w dobrym liceum czy technikum.

13 maja startuje przyjmowanie wniosków o przyjęcie do liceów, techników oraz szkół branżowych w Toruniu. Dla kandydatów przygotowano ponad 2 tys. miejsc, najwięcej w ogólniakach.

Uczniowie, którzy z różnych powodów nie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty w terminie podstawowym lub ich praca zostanie unieważniona, będą mogli przystąpić do niego w tak zwanym terminie dodatkowym. Odbędzie się on w dniach 10-12 czerwca.