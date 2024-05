Ostatni dzwonek na darmowe badania. Masz 40 i więcej lat? Tylko do końca czerwca 2024 zrobisz te badania bezpłatnie mfred

Ważna informacja dla pacjentów. Tylko do końca czerwca można zrobić bezpłatne badania w ramach Programu Profilaktyka 40 PLUS. Dotyczy on osób, które ukończyły 40 i więcej lat. Jakie badania można wykonać i jak się na nie zapisać?