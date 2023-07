Ostrzeżenie! Dzwoni do Ciebie nieznany numer? Uważaj, co powiesz, bo możesz słono zapłacić!

Oszuści nie próżnują. Dzwoniąc z nieznanego numeru, liczą na to, że nasza słaba czujność zaowocuje dla nich zyskami. Okazuje się, ze wystarczy już tylko w niewłaściwy sposób odebrać telefon. O czym trzeba pamiętać? Na co powinniśmy uważać?

Wyłudzanie pieniędzy przez telefon

Coraz częściej możemy spotkać się z sytuacją, w której podejmowane są na nas próby wyłudzenia pieniędzy oraz danych osobowych przy wykorzystaniu telefonu komórkowego. Świadomość i wiedza to kluczowe elementy ochrony przed działaniami oszustów. Dla nich jednak korzystne może być nie tylko to, czy w toku rozmowy przekażemy im cenne informacje, ale to, co powiemy przy odbieraniu telefonu.

Uważaj na nieznane numery, które zadzwonią

Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, do kogo należy nieznany numer. Jeśli to nikt z naszych znajomych, może być realne to, że dzwoniącym jest złodziej lub oszust.

Czego nie mówić przy odbieraniu telefonu?

Jeden mały błąd może okazać się dla nas niezwykle kosztowny. Wielu oszustów dzwoniących z nieznanego numeru telefonu od razu ma włączone nagrywanie. Rejestrują każdy dźwięk, a później manipulują nagraniami tak, aby móc wykorzystać je dla osiągnięcia korzyści osobistej. Przede wszystkim powinniśmy unikać potwierdzania. Wielu z nas odbiera nieznany telefon ze słowami "tak, słucham", co może być wykorzystane przeciwko nam. Złodziej może tak wyciąć naszą wypowiedź, że zostanie samo "tak", które następnie można wykorzystać do podpisania zdalnych umów. Bezpiecznie jest odbierać telefony słowami "halo" lub "słucham".

Czego nie podawać przez telefon?

Podczas rozmów telefonicznych kategorycznie nie możemy podawać danych wrażliwych. Mowa tu przede wszystkim o PESELu lub numerze dowodu osobistego. Dla złodzieja jest to okazja do pozyskania danych pozwalających na kradzież pieniędzy z konta. Co więcej, jeśli mamy podejrzenie, że dzwonił do nas oszust, jak najszybciej powinniśmy zgłosić to na policję niezależnie od teog, czy podaliśmy mu jakiekolwiek informacje.

Uważaj na te numery telefonu!

Listę numerów telefonu, na które trzeba szczególnie uważać sprawdzisz >>> TUTAJ <<< oraz w naszej galerii.