Oszczędna jazda samochodem. Tak możesz zmniejszyć zużycie paliwa! Oto proste zasady oszczędzania

Wzrost cen paliw wyraźnie zachęca do prowadzenia bardziej oszczędnego trybu życia. Korzystanie z samochodu jednak wciąż pozostaje koniecznością w bardzo wielu przypadkach, a to oznacza wzrost nakładów na paliwo. Czy jednak na pewno? Okazuje się, że w wygodny sposób można zmniejszyć „palenie” auta nawet o 1/3. Radzimy, jak oszczędzić na paliwie i użytkowaniu samochodu!

Zasada strzałki - oszczędność paliwa!

Podstawowym rozwiązaniem, które warto wprowadzić do codziennego prowadzenia samochodu, jest korzystanie z zasady strzałki. Mowa tu o specjalnej funkcji, która jest wyposażona w większości samochodów nie starszych niż 10 lat. W jej zamyśle jest analiza parametrów jazdy, a także obrotów silnika, co umożliwia udzielenie kierowcy podpowiedzi o tym, kiedy powinno się postawić na odpowiedni moment przełożenia. Odpowiednia sygnalizacja nie powinna być przez nas ignorowana, choć wielu myśli, że system zbyt wcześnie wskazuje im moment zmiany biegu. W praktyce jednak jest to błędne założenie, które skutkuje zwiększeniem spalania.

O ile można obniżyć spalanie?

Jak zasada strzałki w praktyce przekłada się na oszczędność przy spalaniu paliwa? Dzięki częstszym korzystaniu z wysokich biegów można zaoszczędzić nawet do 30 procent. Jeżdżąc z prędkością 50 km/h stosunek trzeciego do piątego biegu wynosi właśnie tyle! Co więcej, nie musimy obawiać się jazdy, jeśli wskazówka obrotomierza jest poniżej 2 tysięcy obrotów na minutę!

Ciśnienie i filtry - to wpływa na spalanie!

Oszczędność w spalaniu gwarantuje również uważne przejrzenie innych elementów związanych z naszą jazdą. W przypadku samochodu warto sprawdzić ciśnienie w oponach. Dlaczego jest to tak istotne? Szacuje się, że zbyt niskie ciśnienie w oponach jest w stanie zwiększyć spalanie paliwa nawet o 5 procent! Różnicę widać, jeśli jest ono niższe o 0,5 bara od tego, które zaleca producent samochodu. Oszczędność zagwarantuje nam również wymiana filtrów paliwa i powietrza. Dobrym pomysłem jest zadbanie również o układ zapłonowy. Tu zaniedbania mogą oznaczać wzrost spalania rzędu 10 procent!

Jak ładunek wpływa na spalanie?

Doskonałym pomysłem jest również sprawdzenie ładunku auta. Bagażnik i kabina samochodu często są wypełnione niepotrzebnymi przedmiotami, których obciążenie wpływa na zwiększenie spalania. Jeśli czegoś nie będziemy potrzebować w najbliższym czasie, lepiej schować to do domu.

Uważne analizowanie sytuacji na drodze - to nie tylko kwestia bezpieczeństwa

Podstawą skutecznej i prawidłowej jazdy samochodem jest baczne obserwowanie otoczenia. Nie chodzi tu jedynie o kwestie bezpieczeństwa, ale i ostrożności. Dzięki temu, że odpowiednio wcześniej dostrzeżemy konieczność przyśpieszenia lub spowolnienia tempa jazdy, nadamy temu większej płynności. To zaś sprzyjać będzie zmniejszeniu wysiłku samochodu, a w konsekwencji pozwoli na zaoszczędzenie pieniędzy.

Bieg jałowy - co to takiego?

Innym dobrym rozwiązaniem jest wykorzystywanie biegu jałowego. Dzięki temu unikniemy zbyt szybkiej straty prędkości, która przekładałaby się na konieczność nagłego przyśpieszenia. To z kolei oznacza stratę paliwa. Kiedy warto zdecydować się na luz? Przede wszystkim podczas poruszania się w strefie zamieszkania oraz zjeżdżania z delikatnie stromych ulic. Jeśli bowiem zależy nam na utrzymaniu prędkości zbliżonej do 20 km/h, będzie to idealna opcja. Jest to dobry pomysł również wtedy, jeśli powoli zbliżamy się np. do skrzyżowania z czerwonym światłem i wiemy, że nie spowoduje to problemów na drodze. Może akurat się okaże, że światło zmieni się na zielone!

Odsunięte szyby czy klimatyzacja - co wybrać?

Odwiecznym problemem kierowców jest to, czy zdecydować się na korzystanie z klimatyzacji, czy też lepiej pozostawić odsunięte szyby. Nie ma wątpliwości, że schłodzenie powietrza w kabinie jest konieczne, jeśli chcemy zachować skupienie. W związku z tym naturalnym wyborem wydaje się klimatyzacja. Prawidłowe jej uruchomienie powinno polegać na tym, że jeśli nagrzał się nam samochód, wpierw powinniśmy odsunąć szyby i przejechać od 100 do 200 metrów. Dlaczego? Przede wszystkim to właśnie dzięki temu gorące powietrze zastąpimy chłodniejszym. Następnie możemy zasunąć szyby i uruchomić klimatyzację. W takiej sytuacji będzie miała ona prostsze zadanie. Jednocześnie warto zrezygnować z klimatyzacji, jeśli planujemy przejechać stosunkowo niewielki dystans w krótkim czasie. Wtedy wystarczy odsunięcie szyb.

Kiedy opłaca się wybrać klimatyzację?

Zaburzenia aerodynamiki przy prędkościach osiąganych na autostradzie sprawiają, że odsuwanie szyb przyczynia się do zwiększenia spalenia paliwa w stopniu znacznym. W takim przypadku warto postawić właśnie na klimatyzację, która będzie nas mniej kosztowała.

