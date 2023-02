Oto najpopularniejsi psychiatrzy w Toruniu. Ci lekarze maja najwięcej opinii. Do którego najlepiej się wybrać?

Zdrowie psychiczne jest bardzo ważne. Od kilku lat obserwuje znaczny wzrost zachorowań na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia w trym temacie są niepokojące. Specjaliści szacują, że w najbliższych latach można spodziewać się dalszego wzrostu zachorowań w tym zakresie.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie psychiczne to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka, a także zdolność do rozwoju i samorealizacji. Pojęcia użyte w tej definicji mają szerokie znaczenia. Ich rozumienie jest subiektywne, uwarunkowane kulturowo i środowiskowo.