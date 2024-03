Oto pełna lista chorób, za które możesz otrzymać rentę od ZUS

Rodzaje rent

Renta to świadczenie pieniężne, jakie w szczególnej sytuacji życiowej można otrzymać od organu zajmującego się obowiązkowymi zabezpieczeniami społecznymi. Innymi słowy, to środki pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Wyższa renta z tytułu niezdolności do pracy

W marcu każdego roku rosną świadczenia pieniężne wypłacane między innymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy to również osób, które aktualnie znajdują się na rencie z tytułu niezdolności do pracy. Warto wiedzieć, że taką rentę mogą otrzymać osoby, które zostały uznane za całkowicie lub częściowo niezdolne do wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia.

W marcu wzrosły kwoty najniższej emerytury i renty. Teraz uprawnieni do renty z tytułu niezdolności do pracy otrzymują:

Tak postarasz się o rentę

Każdy kto starał się o rentę z tytułu niezdolności do pracy wie, że to nie jest takie proste. Na początek osoba starająca się o rentę musi być naprawdę chora. Stan zdrowia musi być poparty niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi leczenie. Do ZUS składamy specjalny wniosek, do którego oprócz dokumentacji związanej z chorobą dołączamy okresy uprawniające do świadczeń oraz ich wysokość, a także ewentualny wywiad zawodowy sporządzony przez płatnika składek w przypadku zatrudnienia.

Lekarz orzecznik ZUS orzeka o niezdolności do pracy, jej stopniu oraz ustala: