Oto sposoby na zmniejszenie zmarszczek! Niekonwencjonalne metody na młodą twarz! Sprawdźcie!

Zmarszczki to pierwszy z objawów starzenia się organizmu. Pierwsze z nich pojawiają się tuż po przekroczeniu 30 roku życia. Jak pozbyć się zmarszczek na twarzy, szyi, dekolcie? Sprawdźcie, co można zrobić, aby pozbyć się zmarszczek!WIĘCEJ NA KOLEJNYCH STRONACH>>>

Zmarszczki to pierwszy z objawów starzenia się organizmu. Pierwsze z nich pojawiają się tuż po przekroczeniu 30 roku życia. Jak pozbyć się zmarszczek na twarzy, szyi, dekolcie? Sprawdźcie, co można zrobić, aby pozbyć się zmarszczek!

Zobacz wideo: Akcyza na alkohol i papierosy w górę

Zmarszczki na twarzy: skuteczny olejek CBD

Olejek CBD pozyskuje się z konopi siewnych (ekstrakt z kwiatów łączy się z olejem bazowym — konopnym lub innym). Jest znany przede wszystkim ze swojego działania relaksującego. Może także łagodzić ból i stany lękowa. Ma ułatwiać zasypianie. Nie wszyscy jednak wiedzą, że można go stosować również na skórę. Olejek CBD ma silne właściwości antyoksydacyjne, a co za tym idzie — odmładzające. Możesz dodawać olejek do każdej porcji kremu na noc, albo nakładać go bezpośrednio na zwilżoną twarz. W obu przypadkach powinna wystarczyć jedna kropla.

Sport, a zmarszczki: joga ma właściwości relaksacyjne

Ciekawym sposobem na gładszą cerę jest joga twarzy. Technika pochodzi z Japonii i ma wiele zwolenniczek na całym świecie. Spodoba się zwłaszcza fankom naturalnej pielęgnacji i holistycznego podejścia do zdrowia i urody. Na czym polega? Jest to trening mięśni twarzy, obejmujący zarówno ich świadome napinanie jak i relaksację, a także techniki oddechowe i automasaż. Wystarczy kilka minut dziennie, by zobaczyć efekty, ale pod jednym warunkiem: ćwiczenia trzeba wykonywać regularnie. Joga twarzy może nie tylko zredukować zmarszczki, ale także zmniejszyć tzw. drugi podbródek i worki pod oczami oraz przywrócić twarzy ładny, młodzieńczy kształt.

Plaster na zmarszczki pomocny zwłaszcza wokół dekoltu

Skóra dekoltu jest cienka i wrażliwa. Podczas codziennej pielęgnacji traktujemy ją jednak często po macoszemu, skupiając uwagę na skórze twarzy. Dlatego zmarszczki na dekolcie zarysowują się szczególnie wyraźnie, zwłaszcza u osób, które sypiają na boku lub/i opalają się bez odpowiedniej ochrony.

Rozwiązaniem może być silikonowy plaster na zmarszczki. Jak działa? Nakleja się go na oczyszczoną skórę dekoltu i zdejmuje po 3-5 dniach, gdy zaczyna tracić właściwości samoprzylepne. Jest cieniutki, więc nie będzie widoczny pod ubraniem. Jeśli wolisz, możesz stosować go wyłącznie na noc. Plaster ma wygładzać zmarszczki i bruzdy, ujędrniać skórę i przywracać jej zdrowy wygląd, a przy tym redukować widoczność blizn.

Fale radiowe zwiększają jędrność skóry

Fale radiowe od lat mają zastosowanie w kosmetyce profesjonalnej. Z ich dobroczynnego działania na skórę od niedawna możemy korzystać także we własnych czterech ścianach, dzięki specjalnym urządzeniom do pielęgnacji domowej. Fale radiowe podgrzewają włókna kolagenowe w skórze, powodując ich skurczenie i zwiększenie napięcia, dzięki czemu cera staje się bardziej jędrna, a zmarszczki mniej widoczne. Jednocześnie pomagają wtłoczyć substancje aktywne z kosmetyków w głąb skóry, co wzmacnia ich działanie

Laserowe usuwanie zmarszczek, czyli intensywna regeneracja

Oprócz kosmetyków, urządzeń i ćwiczeń mamy także do dyspozycji zabiegi medycyny estetycznej. Jednym z popularnych sposobów na odmłodzenie twarzy jest laserowe usuwanie zmarszczek. Na czym polega? W skrócie chodzi o kontrolowane i bezpieczne uszkodzenie naskórka, którego efektem jest intensywna regeneracja. Metoda pozwala nie tylko wyraźnie spłycić zmarszczki, ale także rozjaśnić przebarwienia i wyrównać koloryt skóry.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!