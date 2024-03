Otrzymasz prawie 30 tysięcy złotych od ZUS? Wystarczy złożyć jeden wniosek!

Co, jeśli nie było umowy z OFE?

Wniosek o pieniądze z ZUS

Subkonto jest częścią konta emerytalnego osoby ubezpieczonej. Subkonto jest prowadzone dla osób, które są członkami OFE, a także dla osób, które, choć nie przystąpiły do OFE, urodziły się już po 1968 roku.

W przypadku osób mających subkonto w Zakładzie ubezpieczeń Społecznych istnieje możliwość wskazania osób, które będą uprawnione do otrzymania znajdujących się na nim środków już po śmierci składkowicza. Taka dyspozycja może być w każdej chwili zmieniona, zmodyfikowana.

W przypadku osób niemających umowy z OFE, czyli z Otwartym Funduszem Emerytalnym, ZUS informuje o tym, iż istnieje obowiązek złożenia oświadczenia o stosunkach majątkowych pomiędzy współmałżonkiem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych również informuje o tym, że istnieje możliwość wskazania osoby uprawnionej do otrzymania środków już po śmierci ubezpieczonego. co, jeśli nikogo nie wskażemy? W takiej sytuacji środki z subkonta stają się częścią masy spadkowej .

Informacje z ZUS

Jeśli ZUS prowadził dla zmarłego konto i nie był on w OFE, złożone wcześniej wskazanie stanowi podstawę do poinformowania uprawnionych do możliwości złożenia wniosku o wypłatę środków z tego subkonta.