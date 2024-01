Pamiętacie ją z "The Voice Kids"! Antonina Zakrzewska z Torunia nagrał pierwszy singiel "Memory"

Zaczęło się od The Voice Kids

W środę, 24 stycznia redakcję „Nowości” odwiedziła wyjątkowa gościni – Antonina Zakrzewska, torunianka i debiutująca wokalistka. Jej losy mogliśmy śledzić już w 2022 roku, kiedy wystąpiła w programie The Voice Kids. Podczas przesłuchań w ciemno zaśpiewała piosenkę Jassie J „Who you are”, dzięki której przeszła dalej. Znalazła się w drużynie Tomsona i Barona, choć słysząc jej głos, w fotelach odwrócili się wszyscy jurorzy.

Pierwsze zetknięcie z wielką sceną stało się ogromną lekcją. Z każdym występem w The Voice Kids Tosia odkrywała w sobie coś nowego. Odważyła się wyrażać siebie również poprzez ruch sceniczny, zawarła nowe przyjaźnie, a przede wszystkim otworzyła sobie drzwi do spełnienia marzeń. Samo zmierzenie się z występem publicznym na dużej scenie oraz świadomość, że będzie ją oglądać nie tylko zgromadzona w studio nagraniowym publiczność, ale także widzowie przed telewizorami, pomogło zniwelować jej się bariery i stresu przed występowanie.

Torunianka zadebiutuje singlem

Od występu w programie minęło już sporo czasu, ale to, co najlepsze, torunianka dopiero ma przed sobą. Zdobyte doświadczenie, zarówno w programie telewizyjnym, jak i na wielu ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach wokalnych, poniekąd ją ukształtowało, wpłynęło na dzisiejsze doświadczenia. Gdyby wówczas nie musiała przełamać pewnych barier, dziś osiągnąć sukces pewnie byłoby jej dużo trudniej.

Tosia ma przed sobą debiut. Jej piosenka pt. "Memory" ukazała się w czwartek, 25 stycznia o godz. 20.00 na wszystkich portalach streamingowych. Zanim jednak do tego doszło, torunianka weszła do studia nagraniowego, gdzie poznała pracę muzyka od środka. To stało się kolejnym nowym doświadczeniem i przygodą, a także pokazało jej, że to, o czym marzyła, stało się prawdziwe.

– Napisałam melodię, tekst, a później zaczęłam pracować nad utworem z Michałem Gierkiem, który akompaniuje. Potem weszłam do studia nagraniowego, by rozpocząć pracę nad piosenkę z całym bandem – opowiada Tosia. – Są to doświadczeni muzycy. Bardzo się cieszę, że mam okazję tworzyć w taki sposób. I choć profesjonalne nagrywanie trochę bardziej mnie stresuje, jest to jednocześnie ekscytujące.

Po nagraniu pierwszego singla nadszedł czas na stworzenie teledysku. Tosia wybrała się do Warszawy, by razem z profesjonalistkami popracować nad tym złapaniem wszystkich emocji w kilkuminutowym filmie. Premiera odbyła się razem z singlem, czyli 25 stycznia. Proces nagrywania teledysku stał się nie tylko nowym doświadczeniem, ale także inspiracją do dalszego działania