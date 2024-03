Pamiętaj, że czas korzystania z urlopu zdrowotnego jest ograniczony, więc musisz się na to przygotować.

Zwolnienie lekarskie to dla wielu pracowników ostateczność. Niektórzy bronią się przed pójściem na tak zwane L4. Zwolnienie lekarskie czyli zaświadczenie o niezdolności do pracy wystawia lekarz. Stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy z tytułu choroby. Jest to również podstawa do otrzymania zasiłku chorobowego. Jak długo mozna przebywać na zwolnieniu lekarskim i kiedy chorzy mogą stracić pieniądze?

Zwolnienie lekarskie

Pracownik, który zachoruje ma prawo do zwolnienia lekarskiego. Będąc na zwolnieniu lekarskim ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia chorobowego za czas niezdolności do pracy. Okres przyznawania wynagrodzenia chorobowego jest uzależniony od wieku pracownika. poniżej 50 lat – wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca przez 33 dni w ciągu jednego roku kalendarzowego,

od 50 lat – wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca przez 14 dni w ciągu jednego roku kalendarzowego. W przypadku, gdy niezdolność do pracy pracownika wykracza poza wymienione wyżej limity, pracodawca składa za taką osobę do ZUS zaświadczenie Z-3, które jest podstawą do wypłacenia zasiłku chorobowego.

Warto wiedzieć, że na zwolnieniu lekarskim nie można przebywać cały czas. W 2022 roku zmieniły się przepisy dotyczące czasu, przez który można pobierać zasiłek chorobowy.

Jak długo można chorować?

Obecnie chory może przebywać na zwolnieniu lekarskim i otrzymywać zasiłek chorobowy:

182 dni;

270 dni – jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą (Kod „D” na zwolnieniu lekarskim) oraz ciążą (Kod „B” na zwolnieniu lekarskim).

Po zmianach w prawie, które weszły w 2022 roku wszystkie okresy zasiłkowe się sumują i nie ma znaczenia, jaka choroba spowodowała orzeczenie niezdolności do pracy, o ile przerwa między zwolnieniami nie jest dłuższa niż 60 dni.

Ma to wielkie znaczenie dla osób często chorujących, gdyż może ona spowodować, że po wyczerpaniu okresu zasiłkowego w danym roku pracownik zostanie pozbawiony prawa do świadczeń z tytułu choroby. Wtedy pozostaje mu ewentualne ubieganie się o świadczenie rehabilitacyjne.

Wcześniej pracownik mógł przebywać na zwolnieniu lekarskim przez 182 dni. Następnie mógł wrócić na jeden dzień do pracy i zachorować na inną chorobę i okres 182 dni liczony był na nowo. Obecnie jest to niemożliwe.

To trzeba wiedzieć

ZUS przypomina, jak czytamy na radiozet.pl, że za okres niezdolności do pracy przypadający po ustaniu ubezpieczenia zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni. Nie dotyczy to jednak niezdolności do pracy, która powstała ze względu na badania lekarskie dla kandydatów na dawców tkanek, narządów i komórek, zabieg pobrania ich lub wspomniane wcześniej gruźlicę i ciążę.

