Pamiętasz o tej uldze? Dzięki niej możesz zapłacić niższy podatek!

Nadchodzi czas rozliczeń podatku w Urzędzie Skarbowym! Już w lutym zostanie uruchomiona usługa Twój e-PIT, co stanowi znakomitą okazję do przyjrzenia się części ulg, o których podatnicy bardzo często zapominają. Ulgi te nie są uwzględnione we wstępnie wypełnionych deklaracjach podatkowych, co oznacza, że musimy je samodzielnie wpisać. Co istotne, ulgi dotyczą m.in. wydatków na sprzęt AGD oraz meble!

Pixabay