Panie prezydencie! Na warszawskim cmentarzu niszczeją groby wybitnych torunian

Rafał Trzaskowski zachęcał w Toruniu do głosowania na Pawła Gulewskiego

W ten sposób zaczynał się tekst opublikowany w "Nowościach" w sierpniu 2016 roku, poświęcony zaniedbanym i zapomnianym grobom wybitnych torunian na warszawskim cmentarzu ewangelickim. W artykule m.in. była mowa, że taki stan rzeczy to powód do wstydu. I to wielkiego. Pomnik Michała Hubego i jego żony Elżbiety, również torunianki, jest w stanie katastrofalnym.