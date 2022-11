Państwo Czendefu nadal żyją w pamięci mieszkańców Torunia. Grób mają już opłacony

Kim był Zdzisław Czendefu? Pochodził z Mandżurii, prawie 30 lat spędził w Barcinie, później zaś, przez cztery dekady mieszkał w Toruniu. U nas spędził niemal połowę życia, można więc mówić, że był torunianinem. Tutaj również jest pochowany, spoczywa razem z żoną na cmentarzu św. Jerzego. Zmarł w 1978 roku, wspominając go liczyliśmy zatem, że do tych wspomnień dołączą się także ci, którzy go pamiętają. Nie pomyliliśmy się, na różnych forach wspomnień pojawiło się sporo, wszyscy pisali o panu Zdzisławie jako o bardzo kulturalnym i miłym człowieku. Przy okazji udało się rozstrzygnąć dylemat dotyczący kamienicy, która należała do państwa Czendefu. Co prawda nadal nie wiemy, czy historia o tym, że pan Zdzisław wygrał kamienicę w karty, jest prawdziwa, ale na na pewno chodziło o budynek przy ul. Ducha Świętego 21.