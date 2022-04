Pastor z Gdańska osiadł w Toruniu, ale bardzo tęsknił. Po dwustu latach wyszła z tej nostalgii arcyciekawa wystawa. I to w promocji! Ryszard Warta

„Torunianinie, nie bądź jak Haselau, po prostu przyjedź!” – takie hasła pojawiły się w Toruniu i w internetowej sieci. O co chodzi? Wyjaśniamy: to kampania promocyjna nowej wystawy organizowanej przez gdańskie Muzeum Narodowe. Tej ciekawej prezentacji nie byłoby, gdyby nie nostalgia osiadłego w Toruniu gdańszczanina, tęskniącego do swego rodzinnego miasta i gdyby nie to, że w Toruniu mógł on rozwinąć swe kulturalne i naukowe zainteresowania. Uwaga - ci, którzy zrobią sobie zdjęcie z toruńskim pomnikiem Kopernika w tle gdańską wystawę obejrzą za jedną, jedyną złotówkę!