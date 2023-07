Patostreamer próbował okraść kościół Tadeusza Rydzyka

Nagranie zabezpieczone

Patostreamer Szymool przyjechał do Torunia i odwiedził Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II przy Drodze Starotoruńskiej w Toruniu. To świątynia wzniesiona przez Tadeusza Rydzyka, miejsce znane w całej Polsce z licznych pielgrzymek. Wizytę Szymon Besser transmitował na żywo w internecie.

"Fanty zabrane"

Co zawiera czterominutowy filmik? Obraz nie tylko z wizyty Szymona Bessera i jego kolegi w kościele, ale też i próby kradzieży stuły z konfesjonału. Nie brakuje lekceważących określeń "szalik" lub "to do spowiadania". Basser nagrał, jak zabiera stułę i chowa do plecaka, po czym triumfalnie oznajmia "fanty zabrane".