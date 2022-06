Patryk Dudek nie awansował do turnieju Grand Prix Challenge Piotr Bednarczyk

Dopiero co w sobotę wygrał turniej Grand Prix w Teterowie, a w poniedziałek przepadł w eliminacjach rozegranych w Abensbergu. Patryk Dudek z For Nature Solutions Apatora Toruń zajął w turnieju w Niemczech szóste miejsce, a awansowała tylko pierwsza czwórka. Dudkowi, by walczyć o mistrzostwo w kolejnym sezonie, pozostaje walka o jak najwyższe miejsce w tegorocznym cyklu lub liczyć na "dziką kartę".