Paweł Gulewski odsłania karty w wyścigu prezydenckim: Inny Toruń, ale szacunkiem dla poprzedników

Chłopak z Bydgoskiego

- Zaproponuję mieszkańcom realną alternatywa dla obecnego prezydenta – zapowiedział buńczucznie były wiceprezydent. - Zwracam się do tych, którzy chcą zmiany prezydenta, którzy są zaniepokojeni kierunkiem zmian w naszym mieście . Ja oraz moje środowisko jesteśmy odpowiedzią na wasze poszukiwania innego, lepszego Torunia.

Kultura i zabytki to temat kolejnego spotkania w ramach akcji „Tworzymy #ProgramDlaTorunia” prowadzonej przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tym razem w roli eksperta wystąpi były wicepremier…

Zwracając się do wyborców Michała Zaleskiego Gulewski stopniowo łagodził jednak ton: - Wiem, że wasz wybór zawsze był podyktowany chęcią zapewnienia sobie spokoju i bezpieczeństwa. (…) Mam mnóstwo pomysłów, które chcę wdrożyć w życie. Z robię to jednocześnie szanując dorobek wspólnoty samorządowej, która budowała Toruń przez ostatnie dekady.

Budować Toruń na nowo

Do najważniejszych problemów miasta kandydat zaliczył „stagnację gospodarczą, wyludnienie, starzejące się społeczeństwo, brak skutecznych narzędzi dialogu z mieszkańcami, niedostosowaną do współczesnych wymogów komunikację publiczną oraz potencjalną utratę statusu dużego miasta”. - To jest ten moment, w którym możemy budować Toruń na nowo – nawoływał.