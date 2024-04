Paweł Gulewski wygrywa! Oto pierwsze nieoficjalne wyniki wyborów prezydenckich w Toruniu

Druga tura wyborów 2024. Kto prezydentem Torunia?

Kto zdobył więcej głosów w Toruniu?

- Dziękuję, że przez ponad 20 lat mogłem odpowiadać za Toruń, że mogłem zmienić to miasto, że mogłem realizować wielkie i mniejsze inwestycje. Tych, którzy przejmują odpowiedzialność za miasto chciałbym prosić, by nie zaprzepaścili i nie zniszczyli tego, co udało się osiągnąć. Nie żałuję decyzji o starcie w tegorocznych wyborach, warto było spróbować - mówił Michał Zaleski około godziny 22.

Głosowanie w Toruniu bez zakłóceń. Jaka frekwencja?

W całym Toruniu (jak również i okolicach) głosowanie rozpoczęło się zgodnie z planem, o godz. 7. Do godziny 17 frekwencja w Toruniu wyniosła 32,67 proc. uprawnionych do głosowania. Do tej godziny, jak informuje PKW, wydano 46 204 kart do głosowania. Wybory w Toruniu przebiegały spokojnie, choć nie obyło się bez zgłoszeń w możliwości naruszeń ciszy wyborczej w Kujawsko-Pomorskiem.