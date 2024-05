Pchli targ w Toruniu. Tak było na ostatnim w maju handlowaniu na parkingu CH Kometa

Ostatnia niedziela maja to ta niehandlowa. To oznacza, że na parkingu Centrum Handlowego "Kometa" przy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu zorganizowany został pchli targ.

Pchli targ w Toruniu: setki odwiedzających stoiska przy Grudziądzkiej

W niedzielę 26 maja w godzinach od 6 do 14 parking przy "Komecie", w części bliższej ulicy Grudziądzkiej, znów wypełnił się stoiskami. Druga - zaparkowanymi tu samochodami odwiedzających. Tych, jak w poprzednie niehandlowe niedziele, pojawiły się setki. Pchli targ przy Grudziądzkiej to jedno z najpopularniejszych wydarzeń plenerowych w Toruniu.

Pchli targ w Toruniu: pamiątka z niego trafiła do muzeum

W kopercie Robert Duliński znalazł list datowany na 12 października 1939 roku, pisany w języku niemieckim.

- Była to informacja wysłana do żony Ignacego Sikorskiego, kierownika referatu Poczty Polskiej w Gdańsku. Niemiecki sąd polowy powiadomił ją o wyroku śmierci wydanym na jej męża. Był on jednym z obrońców poczty podczas szturmu na nią Niemców 1 września 1939 roku. Wyrok śmierci wydano 29 września 1939 roku i wykonano go - dodaje Robert Duliński.

Tę niezwykłą pamiątkę, dowód tragicznych losów polskich mieszkańców Gdańska w 1939 roku, Robert Duliński przekazał Muzeum Historyczno-Wojskowemu. Kierujący nim Piotr Olecki, razem z wolontariuszami, spisał życiorys Ignacego Sikorskiego. Do tego muzeum Robert Duliński przekazał też zdjęcie odkryte w skrzyneczce.

Oczywiście historyczne pamiątki to tylko mały wycinek oferty toruńskiego pchlego targu. Zapoznać się z nią można już w kolejną niehandlową niedzielę. 2 czerwca pchli targ przy Grudziądzkiej będzie funkcjonował tradycyjnie w godzinach od 6 do 14.