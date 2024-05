Pchli targ w Toruniu. Tłumy przy Grudziądzkiej. Tym razem mamy zdjęcia z drona!

Pchli targ przy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu jest organizowany od 2022 roku. Stoiska rozstawiane są na parkingu przy Centrum Handlowym "Kometa". Pchli targ odbywa się w tym miejscu niehandlowe niedziele w godzinach od 6 do 14. W handlowe parking musi być dostępny dla klientów "Komety". Niedziela 19 maja to niedziela niehandlowa. Nie było więc przeszkód w organizacji pchlego targu w ten dzień.

Pchli targ w Toruniu: ponad 200 stoisk przy Grudziądzkiej

Na liczbę stoisk i odwiedzających wpływ ma pogoda. W ostatnie niehandlowe niedziele była piękna, wiosenna aura. W efekcie toruński pchli targ co tydzień bije frekwencyjny rekord.

- Prowadzę pchli targ od 2023 roku - mówi organizujący to wydarzenie Łukasz Gagałowicz. - W tamtym roku mieliśmy z reguły co niedzielę 30-40 stoisk. Nasz ustanowiony niedawno rekord to 230 stoisk. Możemy go jeszcze poprawić. Widać rosnące zainteresowanie pchlim targiem.

Przypomnijmy, że pod stoiska wykorzystywana jest część parkingu od strony ulicy Grudziądzkiej. Ta przed "Kometą" pełni swoją funkcję. Parkowane tu są samochody, przede wszystkim tych, którzy odwiedzają pchli targ. Po tablicach rejestracyjnych aut widać, ze są to osoby nie tylko z Torunia i jego otoczenia, ale z różnych zakątków centralnej i północnej Polski.