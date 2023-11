Pchli targ w Toruniu. W lekko mroźną niedzielę kupujących i sprzedających nie zabrakło

Pchli targ w Toruniu: jeszcze kilka niedziel do końca roku

Dla wielu mieszkańców Torunia i okolicy to stały punkt niedzielnego programu dnia. Przyjeżdżają tu, by pośród staroci znaleźć nowości do swych kolekcji. To kolekcje wyrobów ze szkła, porcelany, ceramiki. Trafić tu można na wyroby renomowanych firm, choćby Rosenthala czy uznanych włoskich producentów. Kupić i sprzedać można na przykład monety czy banknoty, płyty winylowe.