Piekło w lesie. Od wielkiego pożaru w Cierpicach minęło 30 lat

- Nie dość, że było bardzo gorąco, to jeszcze wietrznie. Pożar wisiał w powietrzu. Byłem wówczas zastępcą nadleśniczego w Nadleśnictwie Gniewkowo i mój szef Michał Gosek polecił, bym służbowym „maluchem” pojechał do Czerniewic. Chodziło o to, by mieć oko na część nadleśnictwa obejmującą obręb Otłoczyn. Ale nie zdążyłem tam dojechać, bo tuż po godz. 12 odebrałem sygnał z wieży obserwacyjnej w Suchatówce, że dym pojawił się na terenie leśnictwa Zajezierze - wspominał pięć lat temu na naszych łamach w rozmowie z red. Grzegorzem Kończewskim Kazimierz Wrzosek, emerytowany nadleśniczy z Cierpiszewa. - Zaalarmowaliśmy straż pożarną i od razu tam pojechałem. Paliła się uprawa leśna i ścioła w graniczącym z polami starszym lesie sosnowym - łącznie na obszarze jakiś 2-3 hektarów. Wraz z pracownikami natychmiast zaczęliśmy gasić, ale efekt był mizerny. Wkrótce pojawiły się trzy zastępy straży pożarnej z Inowrocławia, większych sił strażackich nie można było do nas skierować, bo tego dnia paliło się w wielu miejscach. Samoloty gaśnicze też były zaangażowane w gaszenie pożarów m.in. w nadleśnictwach Miradz i Dąbrowa. Pilnowaliśmy zatem głównej ściany pożaru, koncentrując się na tym, by płomienie się nie rozprzestrzeniały. Niestety, pożar nas obszedł, z północno-zachodnim wiatrem przesunął się w głąb sosnowego lasu. Wraz z dowodzącym akcją gaśniczą strażakiem i pracownikiem nadleśnictwa wsiedliśmy do „malucha” i pojechaliśmy w tamtym kierunku, by ustalić stopień zagrożenia. No i wjechaliśmy w pożar. Paliło się z po obu stronach leśnej drogi, wszędzie było pełno dymu. Zrozumieliśmy, że trzeba natychmiast uciekać, ratować życie. Niestety, w tym pośpiechu i bardzo ograniczonej widoczności uderzyłem „maluchem” w drzewo, a później auto zakopało się w piachu. Wysiedliśmy i puściliśmy się biegiem. Samochód spłonął.