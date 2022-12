Piękna kibicka Chorwacji gwiazdą mundialu. Ivana Knoll to była miss Chorwacji [dużo zdjęć] 7.12.2022

Kibicka Chorwacji robi furorę. Piękna fanka gwiazdą mundialu

Chorwaccy piłkarze awansowali do ćwierćfinału katarskiego mundialu, ale jeszcze głośniej niż o nich jest o ich urodziwej fance. Na każdym meczu reprezentacji Chorwacji na trybunach nie brakuje bardzo atrakcyjnej fanki , która ubrana w skąpy strój w narodowych barwach przykuwa uwagę nie tylko mediów - w sieci pojawiły się już zdjęcia, na których widać, jak fotografowana jest także przez miejscowych szejków.

W mediach społecznościowych wielu kibiców radzi Chorwatce, by była ostrożna i nie ryzykowała, że kusy stój ściągnie na nią kłopoty - surowe i bardzo konserwatywne prawo w Katarze może przynieść jej nawet areszt za nieobyczajne zachowanie. Ona sama twierdzi jednak, że jest przekonana, że może nosić na stadionach to, co tylko chce.