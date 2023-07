"Piękna Lucynda" w Toruniu. W piątek ma premierę w Teatrze Muzycznym

"Piękna Lucynda” to Komediowy spektakl muzyczny, łączący humor, wyjątkową grę słów, musicalowy klimat oraz romantyczną opowieść.

Premiera w Toruniu: kto nie robił głupstw z miłości?

"Stary milioner zalecający się do dziewczyny, która mogłaby być jego córką, ciotka, która na temat relacji damsko-męskich wie już „wszystko”, czy dziewczyna wahająca się z wyborem adoratora, bo zastanawia się co w życiu ważniejsze - romantyzm czy poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa? I wreszcie on - młody zakochany chłopak, który dla kobiety wyczynia niesamowite głupoty. Zresztą kto z nas nie zrobił żadnego głupstwa z miłości…" - tak fabułę "Pięknej Lucyny" przedstawia Teatr Muzyczny.

Widzowie będą więc mieli okazję wrócić pamięcią do własnych miłosnych podbojów, albo pomarzymy o miłości, która dopiero przed nimi… Będzie można współczuć amantom, albo wyśmiewać ich naiwność.