Piękne widoki z pokładu "Anioła". Młodzi Ukraińcy pływali w środę po Wiśle

Czy ma ktoś zapalniczkę lub zapałki? Chyba nie, bo i po co? Wyczarterowany od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Anioł" napędzany jest siłą wiatru lub silnika spalinowego, a nie maszyny parowej. Z fajką w zębach siedzi tylko marynarz ustawiony przed zacumowaną w toruńskiej przystani barką, ale on nie jest prawdziwy, jego fajka również.

W środę przed południem, obok figury marynarza przedefilowało sporo osób. Jedni krocząc po chybotliwych deskach pomostu czuli się jak ryby w wodzie, inni szli może nieco mniej pewnie, ale prosto do przycumowanej łodzi. Weterani to członkowie Toruńskiego Towarzystwa Tradycji Morskich z kapitanem Andrzejem Przygodą na czele, zaś młodzież to Ukraińcy, podopieczni toruńskiego IX Liceum Ogólnokształcącego, gdzie od początku wojny działa oddział przygotowawczy dla młodych uchodźców.