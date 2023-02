Pieniądze dla rodziców 2023. Takie dodatki na rodzinę nam przysługują. Jakie świadczenia socjalne w Polsce? Zobaczcie terminy i kwoty

Ile kosztuje wychowanie dziecka?

Analizy eksperckie dotyczące wychowania jednego dziecka opierają się na szacunkach obejmujących pierwsze 18 lat życia, kiedy to na dziecko otrzymuje się rozmaite świadczenia. W Polsce w 2022 roku jedno dziecko „kosztuje” rodziców 265 tys. złotych. Z kolei wychowanie dwójki dzieci do 18 roku życia wynosi 439 tys. złotych. Nic więc dziwnego, że otrzymanie dodatkowych środków znacząco wspomaga rodziców w trudnej i kosztownej roli wychowania pociech.

Terminy składania wniosków 500 plus

Rodzina 500 plus jako program państwowy ma zagwarantować comiesięczne uzyskiwanie środków finansowych przez rodzinę na każde dziecko.

Wniosek o 500 plus trzeba składać każdego roku. Pierwszy termin jest do 30 kwietnia, aby świadczenia otrzymać do 30 czerwca. A co, jeśli wniosek złożymy później?