Pieniądze za staż małżeński? Na takie świadczenie będą mogli liczyć seniorzy. Wszystko zależy od polityków

Czy seniorzy będą mogli ubiegać się o nowe świadczenie socjalne? Wiele na to wskazuje, jednak decyzje podejmowane będą już w nowej kadencji parlamentu. Jak informuje interia.pl do Senatu wpłynął wniosek o nowe świadczenie dla małżonków cieszących się długim stażem pożycia małżeńskiego.

Pieniądze dla małżeństw

Autorem petycji jest radca prawny w stanie spoczynku Eugeniusz Szymala, który zainicjował ten projekt. Wysokość świadczenia dla małżeństw z największym stażem może sięgać nawet 8 tys. zł.

Pomysł, by wspomagać finansowo pary, które żyją ze sobą od wielu dziesiątek lat nie jest nowy. Pojawił się, gdy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie było entuzjastycznie nastawione do comiesięcznego dodatku w wysokości 500 złotych dla tych, którzy mają długoletni staż małżeński. Ta propozycja została odrzucona. Wtedy do Senatu wpłynął inny pomysł.