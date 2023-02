Piernik dla Kopernika. Jego urodziny świętowały też uczniowie z toruńskiej "trójki"

Przygotowania do obchodów kopernikańskich rozpoczęły się w Szkole Podstawowej nr 3 w Toruniu we wrześniu 2022 roku.

- Od ponad 30 lat staram się pokazywać urodę Torunia moim wychowankom, rozbudzać w nich lokalny patriotyzm - mówi Danuta Staniszewska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 3. - Myślę, że nikt, kto urodził się w Toruniu lub w nim zamieszkał nie może obojętnie przechodzić obok spuścizny kulturowej tego miasta czy pozostać obojętnym na to, co go otacza. Przypadające w tym roku rocznice: 550. urodzin i 480. śmierci Mikołaja Kopernika stały się szczególną okazją do przybliżenia dzieciom życia i dzieła tego wybitnego uczonego.