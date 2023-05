Piernikalia 2023. Czy studenci wybiorą się tłumnie na toruńskie Juwenalia? Nie wszyscy są przekonani Wojciech Pierzchalski

Toruńscy studenci z doboru artystów na tegorocznych juwenaliach zadowoleni nie są. "Osiemnastka mojego żółwia miała lepszy line-up" - komentują. Mimo tego, w weekend na Bielanach będą się bawić ich tysiące. Studenci jednak nie ukrywają, że to nie to samo, co kiedyś.