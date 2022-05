Pierwsza Komunia Święta w Toruniu. Co dać w prezencie? Ile włożyć do koperty? Znamy trendy!

Sezon komunijny w pełni. Tym razem bez maseczek

W tym roku w Toruniu sezon uroczystości komunijnych rozpoczęła parafia pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przy ul. Niesiołowskiego. Dzieci po raz pierwszy przyjęły Eucharystię już 23 kwietnia. Z kolei w długi majowy weekend do Pierwszej Komunii Świętej przystąpili najmłodsi w parafii Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny Kowalskiej na Koniuchach oraz Opatrzności Bożej na Rudaku.

Po mszy dzieci świętowały w towarzystwie swoich rodzin. W Toruniu salę na przyjęcie pierwszokomunijne trzeba rezerwować nawet z rocznym wyprzedzeniem, a najlepiej od razu gdy poznamy termin. - My zrobiliśmy to w październiku – mówi pani Katarzyna, mieszkanka Rubinkowa, której syn przyjął Pierwszą Komunię Świętą pod koniec kwietnia. Jak twierdzi, ceny za „talerzyk” wahały się od ok. 180 zł do nawet 250 zł. Bywa, że w jednym lokalu jednocześnie odbywa się kilka uroczystości, a sala przedzielona jest parawanami.