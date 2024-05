Pierwsza Komunia Święta w Toruniu. Przystąpiły do niej dzieci z SP nr 24

Do bardzo ważnych w życiu parafii wydarzeń doszło w tym tygodniu w tej pod wezwaniem Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu. W środę 15 maja mieszkającej na jej terenie młodzieży sakramentu bierzmowania udzielił ordynariusz diecezji toruńskiej biskup Wiesław Śmigiel. W sobotę 18 maja do Pierwszej Komunii Świętej przystąpili dziesięciolatkowie z parafii.

Pierwsza Komunia Święta w Toruniu: trzy uroczystości w kościele przy Podgórnej

W sumie w parafialnym kościele pod wezwaniem Matki Bożej Zwycięskiej przy ulicy Podgórnej w sobotę 18 maja odbyły się aż trzy pierwszokomunijne uroczystości. Dzieci przystępowały do pierwszej wżyciu Eucharystii w trzech grupach. To ułatwiło organizację wydarzenia w niedużej świątyni. Uroczystości odbyły się więc o godzinach 10.30, 12 i 13.30. "Nowości" gościły na tej ostatniej. Zdjęcia z uroczystości prezentujemy w naszej galerii.

Do Pierwszej Komunii Świętej w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Zwycięskiej przystąpili trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 24. Do tego wydarzenia przygotowywał ich ksiądz Krzysztof Adamski. Ma on w tym duże doświadczenie. To był kolejny rocznik dzieci, które przygotował do pierwszej w życiu Eucharystii.