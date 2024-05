Pierwsza Komunia Święta w Toruniu. Przystąpiły do niej dzieci ze Skarpy

Pierwsza Komunia Święta w Toruniu: pierwsza na osiedlu Na Skarpie

Do Pierwszej Komunii Świętej w parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Cżęstochowskiej w sobotę 11 maja przystąpili głównie trzecioklasiści ze znajdującej się w jej granicach Szkoły Podstawowej nr 28. Dzieci były podzielone na dwie grupy. Uroczystości zaplanowano na godziny 10.30 i 13. My gościliśmy na tej o godzinie 13.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej to wielkie wydarzenie w życiu parafii. Odbywa się więc w szczególnej, pięknej oprawie. Dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii Świętej przygotowują się do niej przez kilka miesięcy, a szczególnie intensywnie w ostatnich dniach przed uroczystością.

Nie inaczej było oczywiście w parafii Najświętszej Marii Panny częstochowskiej ojców paulinów. Dzień przed Pierwszą Komunią Świętą dzieci po raz pierwszy w życiu przystąpiły do spowiedzi świętej. Podczas sobotniej mszy świętej, w trakcie której po raz pierwszy przystąpili do Eucharystii, towarzyszyli im rodzice, rodzice chrzestni, rodzeństwo, dziadkowie i inni bliscy.