Pierwsza Komunia Święta w Toruniu. Tak było podczas uroczystości na Podgórzu

Pierwsza Komunia Święta w Toruniu: w kościele na Podgórzu

To parafia pod wezwaniem błogosławionego księdza Stefana Frelichowskiego w zachodniej części osiedla, istniejąca od 1999 roku oraz ta znacznie starsza, parafia pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. To właśnie w tej drugiej i w jej świątyni (pięknej, barokowej, z połowy XVII wieku) pod tym samym wezwaniem odbyła się w sobotę uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w parafii i kościele pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, którymi opiekują się franciszkanie, organizowana jest co roku w drugą sobotę maja. W poprzednich latach dzieci przystępowały do pierwszej w życiu Eucharystii w dwóch grupach. W tym roku odbyła się jedna uroczystość. Rozpoczęła się o godzinie 11. Uczestniczyły w niej głównie dzieci z jedynej podgórskiej podstawówki, czyli ze Szkoły Podstawowej nr 15. Dodajmy, że w roku szkolnym 2023/2024 w tej placówce są trzy klasy trzecie, których uczniowie, jako dziesięciolatkowie, mogą przystąpić do pierwszej w życiu Eucharystii.

Pierwsza Komunia Święta w Toruniu: w kościele pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w kościele pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła rozpoczęła się od błogosławieństwa dzieci. Udzielili go rodzice. Potem rozpoczęła się uroczysta msza święta. W jej trakcie dzieci przystąpiły do pierwszej w życiu Eucharystii. Na tę okazję kościół na Podgórzu został oczywiście pięknie udekorowany. Dzieci przystąpiły do sakramentu w białych szatkach, dziewczynki także we wiankach na głowach.

Dzieciom, oprócz rodziców, w tym wyjątkowym dla nich dniu towarzyszyło też rodzeństwo, dziadkowe, rodzice chrzestni i inni bliscy. Po mszy świętej oczywiście odbyły się rodzinne spotkania.