Pierwsza Noc Muzeów w Toruniu: historyczne przygody o zmroku

Wydarzenie, organizowane przez Muzeum Okręgowe, odbędzie się w sobotę, 18 maja. Od 18:00 do północy muzealnicy zapraszają mieszkańców i turystów do fascynującej podróży przez przeszłość i dziedzictwo miasta. Przez całą noc wstęp do muzeów oraz uczestnictwo w wydarzeniach dodatkowych będą bezpłatne.