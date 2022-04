Pijesz często kawę? To dzieje się z Twoim organizmem po kilku filiżankach tego popularnego napoju!

Picie kawy i wpływ na organizm

Kofeina. Jak ograniczyć jej skutki?

W pierwszej kolejności powinniśmy zmniejszyć spożywanie kofeiny. Warto zacząć spożywać wodę. Zalicza się do nich woda, której spożywanie ma bardzo pozytywny wpływ na nasz organizm. Regularne picie dużych ilości wody zwalcza zmęczenie, poprawia nastrój i podnosi poziom energii. W celu złagodzenia procesu wychodzenia z nadmiernych ilości kofeiny warto także wprowadzić do swojej diety pokarmy bogate w żelazo, magnez, cynk, błonnik, witaminę C i witaminy z grupy B, które mogą redukować zmęczenie. Znajdują się one między innymi w orzechach, nasionach, zielonych warzywach liściastych, przetworach mlecznych oraz popularnych rybach takich jak tuńczyk, makrela czy łosoś.