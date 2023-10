Pijesz herbatę z cytryną? Warto uważać, bo może być niebezpieczna dla twojego zdrowia

Któż z nas nie lubi herbaty z cytryną? Większość z nas nie tylko jesienią lubi sięgnąć po tego rodzaju gorący napój. Czy jednak picie herbaty z cytryną jest zdrowe? Haczyk tkwi w sposobie zaparzania. Kiedy więc herbata z cytryną może nam zaszkodzić? Sprawdź.

Herbata na zdrowie

Picie herbaty z cytryną ma długą tradycję. Powszechnie uważa się, że tak przyrządzony napój rozgrzewa i pomaga w walce z infekcją i przeziębieniem. Po herbatę z cytryną sięgamy częściej w okresie jesienno-zimowym. Dodatek cytryny wzbogaca bowiem napar o cenne witaminy, które wspomagają organizm w zwalczeniu infekcji.

Herbata sama w sobie króluje na polskich stołach od wielu lat. Gorący napar pity jest do posiłków, zwłaszcza śniadań i kolacji. Jedni lubią herbatę zaparzaną z suszonych liści, inni zadowalają się zamoczeniem we wrzątku torebki. Warto wybrać dobrą jakościowo herbatę po to, aby cieszyć się jej wszystkimi właściwościami. Nie tylko aromatem, ale również prozdrowotnymi walorami herbaty.

Niezależnie od rodzaju herbaty, napój ten charakteryzuje się kilkoma ciekawymi właściwościami: herbata chroni serce oraz wpływa korzystnie na ciśnienie krwi

obecność przeciwutleniaczy wymiata wolne rodniki, które wpływają na procesy zapalne i starzenia się

polifenole ułatwiają zapamiętywanie i uczenie się

tanina działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie

garbniki zawarte w herbacie działają ściągająco

katechiny ułatwiają spalanie tłuszczów oraz regulują gospodarkę energetyczną

Herbata z cytryną jest zawsze zdrowa?

Jak już wspomnieliśmy picie herbaty samo w sobie jest zdrowe. Co jednak stanie się, gdy dodamy do niej cytrynę? Czy jej walory prozdrowotne wzrosną czy wręcz przeciwnie, źle zadziała na nasz organizm.

Ma to związek z glinem czyli aluminium. Krzewy herbaty rosną na glebach bogatych w ten pierwiastek. Siłą rzeczy przenika on do liści. Tym samym nieduże ilości glinu znajdują się w herbacianym suszu.

Ponieważ glin w tej formie nie jest rozpuszczalny w wodzie, więc podczas zaparzania jedynie w śladowych ilościach może przeniknąć do zaparzanego naparu. Pozostaje w fusach. Nie ma więc z tym problemu.

Groźniej zaczyna się robić, gdy do takiego naparu dodamy sok z cytryny. Glin zmienia się w dobrze wchłanialny cytrynian glinu, ponieważ kwas wypłukuje z fusów aluminium, które następnie przechodzi do naparu. Cytrynian glinu może osadzać się w tkankach i oddziaływać źle na nasz organizm – jego obecność wiąże się m.in. ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na Alzheimera. Czy w takim razie powinniśmy przestać pić herbatę z cytryną? Nie ma takiej potrzeby. Należy tylko pamiętać o tym, by przed dodaniem cytryny wyjąć z naczynia fusy lub torebkę z herbatą.

Aby herbata z cytryna skutecznie pomagała nam w walce z infekcjami należy pamiętać, by cytrynę lub sok z cytryny dodawać do herbaty lekko przestudzonej, gdy osiągnie około 45 stopni. Wtedy mamy szanse na dostarczenie organizmowi większej ilości witamin zawartych w cytrynie.

