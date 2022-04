Pijesz te napoje? Zwiększasz ryzyko demencji. Tego powinieneś unikać!

Demencja - co to jest za choroba?

Demencja jest określana również mianem otępienia. Pod tym pojęciem rozumie się stopniowe, postępujące osłabienie sprawności mózgu w ogólnym zakresie. Podstawowym powodem pojawiania się tego problemu jest starzenie się organizmu. Bardzo często demencja ostatecznie przeradza się w chorobę Alzheimera. Szacuje się, że około 50-60% przypadków demencji kończy się tą chorobą. Co więcej, pierwsze oznaki choroby nie są tak oczywiste. A co sprawia, że faktycznie rozwija się demencja?

Demencja - czynniki ryzyka według WHO

Co do zasady nastolatkowie nie są wprost narażeni na demencję. Jednocześnie jednak pewne cechy osobowości mogą stanowić sygnał, że w przyszłości choroba ta będzie się w ich przypadku rozwijać. Co do zasady to spokojni, dojrzali licealiści mają mniejsze ryzyko na zachorowania na demencję. Jednocześnie częste spożywanie napojów dietetycznych, zawierających sztuczne słodziki może wyraźnie sprzyjać pojawieniu się w przyszłości demencji. Podobnie ryzykowne jest spożywanie zwykłych napojów gazowanych zawierających duże stężenie cukru. Niezdrowa dieta, której towarzyszą takie trunki, może faktycznie stanowić czynnik ryzyka dla przyszłej demencji. W przypadku nastolatków jest to istotny problem, gdyż ci zazwyczaj piją właśnie takie napoje.