Pijesz ten napój? Kleszcze nie zbliżą się do ciebie nawet na centymetr!

Kleszczowe zapalenie mózgu - czym jest?

Kleszcze to pajęczaki, które choć są małe, niewątpliwie budzą w nas strach, ponieważ są bardzo niebezpieczne. Za pomocą ukąszenia przenoszą patogeny, które mogą powodować poważne choroby takie jak boreliozę czy kleszczowe zapalenie mózgu.

Jak zabezpieczyć się przed kleszczami?

Pamiętajmy oczywiście, by wybierając się w miejsca, gdzie mogą występować kleszcze, zabezpieczyć się również klasycznymi metodami. Zakładajmy długie spodnie i nakrycia głowy. Ubrania powinny być w jasnych kolorach, by kleszcz znajdujący się na nich był łatwiej zauważalny. Dodatkowo nie zapominajmy o spryskaniu się specjalnym preparatem odstraszającym te pajęczaki. Po powrocie do domu należy dokładnie obejrzeć całe ciało.