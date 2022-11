Piłkarskie Orły. Drugi listopadowy gol Patryka Urbańskiego, obrońcy Zawiszy

Niemal, bo w ostatniej kolejce nie odbyło się spotkanie Olimpii Grudziądz z Gedanią Gdańsk, a w czołówce klasyfikacji miesiąca nie brakuje piłkarzy naszego czołowego trzecioligowca. Patryk Winsztal i Szymon Stanisławski, bo przede wszystkim o nich mowa, nie znają nowego terminu meczu. Jeśli odbędzie się on jeszcze w bieżącym miesiącu, wówczas Stanisławski, który obecnie traci do kolegi tylko jeden punkt, stanie jeszcze przed szansą na doścignięcie Winsztala w tabeli "Piłkarskich Orłów".

Niezależnie od tego, kiedy piłkarze Olimpii wyjdą na boisko, już dziś można powiedzieć, że w czołówce listopadowej klasyfikacji pozostanie Patryk Urbański. Piłkarz Zawiszy Bydgoszcz dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców i może zakończyć miesiąc nawet ex aequo na drugiej pozycji. Urbański jest obrońcą, ale w zespole z Bydgoszczy to właśnie jemu przypadło wykonanie rzutów karnych w meczach z Unią Solec Kujawski i Sokołem Kleczew. Szczególne znaczenie miała bramka w meczu z rywalem z sąsiedztwa, bo pozwoliła Zawiszy na doprowadzenie do remisu i otworzyła szansę na późniejsze rozstrzygnięcie meczu na własną korzyść. Gol w spotkaniu z Sokołem dał natomiast bydgoszczanom większy spokój i powiększenie przewagi.