PILNE! ZUS od sierpnia zwróci pieniądze tym Polakom

ZUS od sierpnia zwróci pieniądze

Do kogo trafią nadpłacone środki z ZUS?

Według danych z centrali ZUS, do 4 lipca obsłużono 99 procent przyjętych wniosków. ZUS ma termin do 1 sierpnia na uregulowanie wszystkich należności względem ubezpieczonych.

Przelewy już poszły

Pierwsze przelewy już zostały wykonane i miało to miejsce 10 maja 2024 roku. Do tej pory ZUS wypłacił już ponad 1,58 miliarda złotych, z czego niemal 1,36 miliarda złotych nadpłaconych składek zdrowotnych wróciło do przedsiębiorców – podał Grzegorz Dyjak z Centrali ZUS.

Nadpłata nie dla wszystkich

Jak się okazuje, i co podkreśla ZUS, istnieją przypadki, w których nadpłaty zostaną spożytkowane do pokrycia należności ubezpieczonego. ZUS ma obowiązek rozliczenia nadpłaty względem płatnika nawet bez złożonego wniosku o jej zwrot, a musi to zrobić do końca 2024 roku.