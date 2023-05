Pilnie poszukiwane przez kolekcjonerów. Masz w domu te banknotów i monet z PRL-u? Sprawdź, bo możesz być bogaty

Denominacja z czasów PRL-u

Najistotniejszą dla okresu PRL-u denominacją była ustawa o reformie walutowej z 28 października 1950 roku. Dla wielu Polaków oznaczało to pozbawienie ich nawet dwóch trzecich oszczędności. Dlaczego? Podczas wymiany pieniędzy dochodziło do wymiany: 3 zł za 100 starych złotych. Tak było w płacach i oszczędnościach bankowych . Z kolei gotówka w domu była wymieniana tak, że za każde 100 zł starych otrzymywano 1 zł.

Wizerunki na banknotach z PRL-u

Co sprawia, że stare monety lub banknoty są takie cenne?

Denominacja złotego 1995, czyli dlaczego PRL jest cenny, choć "bezwartościowy"

Okres PRL-u zwieńczyła jednak druga denominacja planowana już pod koniec lat 80. Jednak ostatecznie dopiero 1 stycznia 1995 roku doszło do realnej denominacji, a "złotówka" otrzymała obowiązujący do dzisiaj symbol PLN. Tu proces denominacji przeprowadzono w proporcjach 10 000:1, co stanowiło pokłosie hiperinflacji z początku lat 90. W praktyce polegało to na "obcięciu" czterech zer z banknotów.