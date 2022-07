Piotr Bednarczyk komentuje: W żużlu szykuje się szalony okres

Przede wszystkim lawinę może uruchomić transfer Bartosza Zmarzlika do Motoru Lublin. Jeszcze kilka tygodni temu gotów byłbym się założyć, że nasz podwójny mistrz świata zostanie w rodzinnym Gorzowie, ale teraz, po tym, jak prezes Stali wylądował w areszcie, już taki pewny tego nie jestem. Mówi się też, że Mikkel Michelsen trafi do Częstochowy, że działacze Motoru mają już dość Maksyma Drabika (a więc Grudziądz?) i tak dalej i tak dalej. Super, że Apator dogadał się z Patrykiem Dudkiem i Robertem Lambertem, ale działacze też mają jeszcze sporo pracy. Przede wszystkim z zawodnikiem U24.

A za tym wszystkim idzie ogromne zwiększenie wysokości kontraktów. Teraz to już podobno norma - 900 tys. zł za podpis i 11 tys. zł za zdobyty punkt. Jak tak sobie zsumujemy, to wychodzi ładna kwota. Mało tego - jeden junior (w pierwszej lidze!) miał dostać od głównego sponsora umowę z pustym miejscem do wpisania kwot. Wpisał i podpisał. Szkoda, bo był blisko Apatora...