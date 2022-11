Płaca minimalna 2023. Rekordowe podwyżki w Polsce już od stycznia! Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie oraz stawka godzinowa?

Rozporządzenie w sprawie płacy minimalnej 2023

- Nie dopuścimy do sytuacji, kiedy wypłata nie wystarcza na podstawowe potrzeby. Podwyżka jest naszą odpowiedzią na oczekiwania pracowników, w ten sposób reagujemy na inflację spowodowaną agresją Rosji na Ukrainę – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W styczniu 2023 r płaca minimalna zostanie podwyższona do kwoty 3490 zł brutto miesięcznie [/b]. W porównaniu z 2022 r. to podwyżka rzędu 480 zł, czyli 15,9 proc. Stawka godzinowa od nowego roku nie będzie z kolei mogła być niższa niż 22,80 zł. Następnie w lipcu 2023 r płaca minimalna zostanie podwyższona ponownie - do kwoty 3 600 zł brutto, a stawka godzinowa wyniesie 23,50 zł.